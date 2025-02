L’allenatore Passarini. "Tolentino, gara dura. Ma è tornata la fiducia»

"Una partita molto complicata contro una delle formazioni più in forma del campionato". Avverte i suoi Paolo Passarini, tecnico del Tolentino prima della partita odierna in casa del Chiesanuova, sfida avvincente tra la terza e la quarta forza del campionato con l’occasione dei cremisi di accorciare in classifica il divario dagli avversari. "La ritrovata vittoria (domenica scorsa contro il Fabriano Cerreto, ndr) ci ha ridato molta fiducia ed energia – dice il tecnico cremisi –, oltre ai recuperi di tanti giocatori che ci hanno ridato qualità in tutti i reparti".

I cremisi vogliono tornare al successo lontano dalle mura amiche, affrontando a viso aperto una squadra molto aggressiva e attenta come quella di mister Mobili. "Proveremo come sempre ad imporre il nostro gioco e il nostro ritmo – afferma –, alzando l’asticella dell’attenzione al massimo, perché non possiamo concedere nulla al nostro avversario". Uno dei recuperi importanti del Tolentino è stato quello di Peluso, protagonista di una rete contro il Fabriano Cerreto, che aggiunta alla conferma di Lovotti fino a fine stagione, posso davvero spingere i cremisi in alto. "Peluso aggiunge tecnica e qualità in una zona del campo fondamentale per noi – aggiunge il mister cremisi –, facendo da raccordo tra il reparto avanzato e il centrocampo. Sono contento ovviamente anche per la permanenza di Lovotti che – conclude – insieme agli altri calciatori ha contribuito alla stagione che stiamo costruendo e che speriamo di chiudere nel migliore dei modi". Il Tolentino in settimana ha aggiunto Giandomenico alla rosa, per completare il pacchetto under a disposizione. "È un’aggiunta importante sia per il presente che per il futuro, perché la società è sempre molto attenta ai profili giovani, come appunto Giandomenico che ci aiuterà nel rush finale".

Marco Natalini