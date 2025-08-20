L’allenatore Possanzini. "Vogliamo far sì che i tifosi siano orgogliosi»

Oggi alle 17.30 a Mogliano la Maceratese farà le prove per il match di sabato sera contro la Recanatese di Coppa Italia. Stanno così per terminare gli esperimenti in quanto poi si farà sul serio, perché i risultati hanno un peso enorme in una stagione che si preannuncia ricca di insidie e a cui i biancorossi si presentano da matricola. A Macerata c’è la riprova del grande entusiasmo: in un paio di giorni sono stati acquistati più di 300 biglietti per il derby di Coppa dopo che i 555 abbonamenti sottoscritti quasi nei primi giorni di mercato. Sta dando ancora i frutti l’entusiasmo ereditato dalla passata stagione culminata nel ritorno in serie D con la vittoria nello spareggio di Ancona contro la K Sport Montecchio Gallo, adesso la squadra dovrà alimentare questa euforia con i risultati e con buone prestazioni sul campo. Ed ecco che la gara di sabato acquista un particolare valore al di là della qualificazione, la vincente affronterà in trasferta nel turno successivo l’Atletico Ascoli. "Mi fa piacere – ha detto l’allenatore Matteo Possanzini all’ufficio stampa del club – vedere che l’ambiente ha iniziato la stagione con grande entusiasmo, dimostrando ancora una volta l’attaccamento alla squadra. Questo è un valore fondamentale per affrontare al meglio il campionato oramai alle porte. Da parte nostra c’è l’impegno massimo: vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di noi, perché questo è il primo obiettivo". Oggi i biancorossi sosterranno l’ultimo allenamento congiunto prima dell’esordio nella gara ufficiale di sabato. A proposito, oggi a Mogliano gli spettatori, a causa dell’interdizione della tribuna al pubblico, potranno seguire l’allenamento attorno al campo. Contro il Borgo Mogliano si disputerà l’ennesimo test, questi momenti sono stati sfruttati dal tecnico per vedere all’opera la rosa nella sua interezza. "La squadra – spiega Possanzini – ha tante soluzioni, quindi in questi allenamenti congiunti ho voluto dare l’opportunità a tutti di esprimersi, cercando di valorizzare il gruppo unito che stiamo costruendo". La squadra ha ripreso la preparazione l’altro giorno dopo la sosta concessa nel periodo di Ferragosto. "Ho ritrovato bene i giocatori, abbiamo ripreso gli allenamenti e andiamo avanti nel nostro percorso. Finora – spiega – abbiamo lavorato in funzione delle esigenze tecnico-tattiche e fisiche della squadra, considerando gli allenamenti congiunti parte integrante del carico di lavoro. Questa settimana ci porterà al primo impegno ufficiale della stagione e quindi siamo entrati in una settimana tipo, con il lavoro finalizzato alla preparazione della partita. L’allenamento congiunto a Mogliano rientrerà in questo programma".