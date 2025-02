L’allenatore Rigucci felice del pari. Domenica arrivano gli amaranto. Montevarchi, inizia la missione Livorno

Il punto preso dal Montevarchi a Terranuova di sicuro non sarà ricordato negli annali perché figlio di una prova spettacolare ma la sua utilità non è assolutamente in discussione. Lo 0-0 del Matteini è stato lo specchio fedele di quanto hanno fatto vedere le due squadre in una sfida di campanile avara di emozioni sotto porta. Come ammonisce un vecchio adagio del calcio, allora, è sempre bene muovere la classifica, specie se si lotta per agguantare la salvezza diretta. Un traguardo che il Montevarchi deve ancora raggiungere, nonostante abbia toccato quota 31, vista la concorrenza per evitare i playout di sette-otto squadre racchiuse in una manciata di punti: "Non siamo affatto salvi – ha ripetuto a fine partita l’allenatore dei rossoblù Atos Rigucci – e anzi il cammino è ancora lungo con 10 incontri da giocare. Un passo falso può essere pagato a caro prezzo e per questo dobbiamo continuare a lavorare e a crescere per tirarci fuori dai guai prima possibile". Reduci da tre pareggi di fila, gli ultimi due a reti bianche, gli aquilotti sono entrati del resto nella fase decisiva del campionato, caratterizzata da incontri delicatissimi.

Basta dare un’occhiata al calendario che domenica prossima prevede l’arrivo al Brilli Peri del Livorno leader del girone e di un altro pianeta rispetto agli avversari di turno. A seguire, sabato 1° marzo, i montevarchini giocheranno in anticipo lo scontro diretto di Figline e domenica 9 ospiteranno la Sangiovannese nel derby per definizione del Valdarno numero 106 nella storia dei due club. Appuntamenti molto sentiti dalla tifoseria e dai quali dipenderà senza alcun dubbio gran parte della permanenza in categoria dei ragazzi di Rigucci. Da oggi, intanto. Il Montevarchi inizierà a mettere nel mirino la corazzata labronica e saranno valutati meglio gli infortuni del centravanti Priore e del terzino Vecchi, usciti anzitempo a Terranuova, nonché dell’attaccante Boncompagni che in un contrato ruvido ha riportato un problema al polso sinistro.

Giustino Bonci