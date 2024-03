L’allenatore Scardigli avverte la Robur: "Saremo compatti e molto aggressivi"

Non è una vigilia come le altre: la sfida in scena domani al Berni di Badesse può rappresentare, per il Siena, la fine di un incubo. Con una vittoria sul Signa e un aiutino dall’Asta, impegnato in casa del Terranuova Traiana, la Robur può alzare i calici e brindare alla Serie D. Anche per i ragazzi di Stefano Scardigli (nella foto), quindi, la partita sarà particolare, possibili testimoni di un pezzo di storia bianconera. Ma di certo non scenderanno in campo per fare le vittime sacrificali, protagonisti di una stagione "al di sopra delle più rosee aspettative", come ha spiegato il mister gialloblù e intenzionati a tenersi stretto il secondo posto. "Noi faremo la nostra partita – ha spiegato il tecnico – mettendoci aggressività e compattezza, cercando di concedere il meno possibile al Siena, perché concedere al Siena sarebbe fatale, e fargli male quando possibile. Siamo sereni, pronti ad affrontare la sfida a testa alta e come un’opportunità. Ma anche consapevoli che, con il Terranuova Traiana e lo Scandicci dietro di due punti, rischieremmo di finire al quarto posto. Dobbiamo fare punti". "Credo che l’andamento della gara dipenderà dai primi 15-20 minuti – ha aggiunto Scardigli –: immagino che il Siena parta forte per sbloccarla subito. Ma essendo una squadra consapevole, se ciò non dovesse accadere, credo aspetti il momento giusto senza frenesia. Con i cambi che ha può decidere un risultato come e quando vuole". Sfida nella sfida quella tra Galligani e Cellai, appaiati a quota 12 nella classifica marcatori. "Brian è arrivato l’anno scorso con qualche problema fisico – ha spiegato il mister – ma già si vedeva il suo valore. In estate ha avuto richieste, la società è stata brava a trattenerlo. Gol in più, gol in meno, i suoi numeri non mi meravigliano, ecco". C’è un bianconero che più di ogni altro, nella gara di andata ha colpito Scardigli. "Candido ha delle caratteristiche che in queste categorie non si vedono spesso, ha tecnica e ottimi tempi di inserimento". Comunque vada, quella del Signa è stata una stagione eccezionale. "Nessun segreto – ha chiuso il tecnico –: ci mettiamo tanto impegno. Il gruppo lavora insieme da anni e adesso si stanno vedendo i risultati del percorso di crescita. I ragazzi hanno un grande attaccamento ai colori e a quello che fanno".

Angela Gorellini