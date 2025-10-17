L’Alma pensa ai giovani: scuola calcio con Tre Ponti

In Coppa Italia mercoledì sera mister Omiccioli ha risparmiato tutta la formazione titolare, mandando in campo un nugolo di ragazzini che hanno provato ad evitare la sconfitta, ma domenica sempre contro il San Costanzo i valori dovrebbero essere diversi. Gli unici a cui il tecnico fanese ha fatto fare gli straordinari sono stati Niccolò Gucci e Nicola Palazzi, spediti in campo proprio con il proposito di verificare la loro condizione atletica. Guicci ha giocato solo la prima frazione e, poco servito, non ha avuto in pratica nessuna opportunità per mettersi in mostra. Il centravanti è apparso ancora lontano dalla forma migliore che potrà acquisire solo entrando sempre più in confindenza con il ritmo di gioco della Promozione, mentre Nicola Palazzi è rimasto per tutta la partita distribuendo qualche palla per i suoi compagni. Andato in svantaggio nel primo tempo per merito di un San Costanzo molto intraprendente, l’Alma ha giocato meglio nella ripresa, nonostante l’inserimento di diversi ragazzi della Juniores, tra i quali si è rivisto un positivo Rovinelli. Una conferma viene anche dalle continue vittorie registrate dalla formazioni minori, la Juniores ha battuto fuori casa la Castelfrettese per 3-1, gli Allievi hanno pareggiato 2-2 con il Csi Delfino, mentre i Giovanissimi hanno superato per 1-0 sempre il Csi Delfino. Academy. Sempre a proposito di giovani, è stato definito nei giorni scorsi un accordo di collaborazione tra Alma Fano e Tre Ponti per quanto riguarda le scuole calcio.

Grazie a questa nuova collaborazione, la gestione della squadra Pulcini (nati negli anni 2015 e 2016) sarà curata dall’Alma Fano, mentre i più piccoli della scuola calcio (nati negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 ) saranno di competenza della Treponti Academy presso la quale l’Alma Fano favorirà il tesseramento. Un bel esempio di collaborazione tra società sportive fanesi che si spera, nel tempo, possa ampliarsi ad altri aspetti di comune interesse e coinvolgere anche le altre realtà calcistiche del territorio fanese e non solo.

s.c.