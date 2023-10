L’Alma resiste e si fa onore nella tana del Chieti. Una rete in extremis fa pareggiare i granata

chieti

(4-4-2): Antignani 5; Conson 6, Postiglione 6, Forgiane 7.5, Masawoud 6.5 (4’ st Gatto 7); S. Mancini 6 (10’ st Bartoli 6.5), Barlafante 6.5 (5’ st Ardemagni 5.5), D’Ancora 6.5 (10’ st Diambo 6); Laziz 6 (25’ st Romagno 6), Mazzei 6, Fall 7.5. A disp.: Bux, Marino, Benigni, Salvatore. All.: Chianese 6.5.

FANO (3-5-2): Viscovo 6.5; Pensalfini 6.5, Riggioni 6, Urbinati 6; A. Mancini 6, Tomassini 6.5, Malshi 6 (21’ st Roberti 7.5), Gonzalez 7 (34’ st Canavaro 6), Tenkorang 6 (30’ st Padovani 6.5); Cardinali 6 (42’ st Brunetti sv), Badan 6.5 (44’ st Zingaretti sv). A disp.: Bellocci, Saponaro, Zanni, Zammarchi All.: Scorsini 6.5.

Arbitro: Martini 6.

Marcatori: 20’ pt Gonzalez, 17’ st Forgione, 39’ st Fall, 47’ st Roberti.

Note: ammoniti: Chianese (CH). Espulsi: Scorsini (FA). Spettatori 1.700 circa. Recupero 2’ pt 6’ st. Calci d’angolo 3-5 per il Fano.

Termina in parità (2-2) allo Stadio Guido Angelini il match tra Chieti e Fano, la gara è stata ricca di emozioni ed ha visto il primo tempo con il Fano in vantaggio grazie ad un eurogol di Gonzalez che capitalizza un calcio di punizione battuto a centrocampo. Grande reazione del Chieti che nella ripresa ribalta con Forgione e Fall, in pieno recupero il subentrato Roberti beffa i teatini. La squadra di Scorsini è stata dunque brava a rimanere in partita fino a triplice fischio riuscendo a portare a casa un punto da un campo difficile, tra l’altro dopo aver chiuso il primo tempo meritatamente in vantaggio. Al 6’ Chieti pericoloso: uscita avventata di Viscovo su un traversone dalla sinistra, Mancini mette in mezzo per Forgione, murato da un difensore avversario a porta quasi sguarnita. Al 20’ il Fano passa in vantaggio con una punizione da posizione apparentemente impossibile battuta da Gonalez, appunto a centrocampo, quasi all’altezza della linea laterale sinistra, che beffa retroguardia ed estremo difensore neroverde, quest’ultimo sorpreso fuori dai pali. Al 17’ il pareggio del Chieti con un angolo battuto dal subentrato Gatto sulla sinistra che trova la testa di Forgione per la deviazione vincente. Al 36’ batti e ribatti nell’area teatina, ci prova anche il neo entrato Cannavaro, ma senza trovare la porta. Il vantaggio neroverde arriva con Fall che è abile a sbrogliare una mischia in area a conclusione di un’azione offensiva dei padroni di casa. Ma al 47’ arriva il pareggio del Fano con una conclusione improvvisa del subentrato Roberti che sorprende tutta la retroguardia del Chieti insaccando sotto l’incrocio dei pali sfruttando un’indecisione di Antignani. Nel finale espulso per proteste il tecnico ospite Scorsini.

Francesco Rapino