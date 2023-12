L’Alma riparte dall’era Cornacchini: "Valuteremo subito la situazione"

È Giovanni Cornacchini il terzo allenatore dell’Alma dall’inizio di questa stagione, chiamato dal presidente Mario Russo a risollevare le sorti di una squadra precipitata nel giro di qualche settimana all’ultimo posto in classifica. Come era prevedibile dopo la seconda sconfitta consecutiva domenica a Riano contro il Roma City, che è seguita a quella clamorosa in casa contro il Tivoli, questa volta non si è perso tempo e fin da ieri mattina sul sito della società granata è comparso il seguente annuncio: "L’Alma Juventus Fano è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore a mister Giovanni Cornacchini. Con una carriera professionistica di alto livello, "Jo Condor" torna al timone dei granata dopo l’esperienza in Lega Pro Seconda Divisione della stagione 2009-2010".

Una decisione quest’ultima che farà sicuramente piacere alla piazza non solo perché Giovanni Cornacchini è fanese, ma anche perché tra i nomi di allenatori che erano circolati in queste ultime settimane come probabili sostituti di Scorsini, quello di Cornacchini era ritenuto quello più accreditato e più indicato per cercare di raddrizzare una barca che ha preso una direzione sbagliata. Per Cornacchini è un ritorno sulla panchina dell’Alma a distanza di quasi 15 anni, dalla stagione in C2 20092010 – "sotto la gestione del gruppo Polo Holding e mi sembra la presidenza di Alberto Caverni, venivamo da un ripescaggio" dice lui - culminata con la conquista dei playoff (poi persi col Gubbio) dopo 37 gare e una media punti di 1,49 a partita. Quanto ci vorrebbe oggi per rimettere in sesto l’Alma che di punti ne ha fatti 1 su tre partite della gestione Rondina e in precedenza 1 su 3 partite dell’ultimo periodo di Scorsini.

"Vediamo, comincerò subito a valutare la situazione, – ha detto lunedì mattina mister Cornacchini dopo aver ricevuto l’investitura ufficiale e fatto la foto di rito col vicepresidente Pantaleoni – i giocatori mi sembra che ci sono, però penso che ci sarà anche da fare qualcosa". Riferimento, ovvio, al mercato che si è aperto sabato scorso, e dal quale Cornacchini si aspetta quei rinforzi in quei dove vedrà le maggiori carenze da qui a un paio di partite. "Ho già visto il Fano un paio di volte quest’anno – ha proseguito il tecnico fanese – e conosco assai bene diversi giocatori". C’è da migliorare in diversi punti, come quello dell’attacco che con 8 reti in 14 gare è il peggiore del girone. "Bisogna recuperare Padovani, ma anche concedergli il tempo necessario perché poi possa essere utile la domenica. Il giocatore per noi è molto importante e vogliamo che si sblocchi".

Silvano Clappis