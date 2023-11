L’altra partita. Cesena, blitz che vale il primato

Non c’era solo il Rimini in campo, ieri. Il Cesena ha battuto a domicilio l’Entella (0-1) grazie a un gol di Donnarumma agganciando la Torres in vetta alla classifica.

Il tabellino

Entella: De Lucia, Bonini, Tomaselli (39’ st Clemenza), Meazzi (13’ st Faggioli), Disanto, Corbari, Manzi, Sadiki, Petermann, Di Mario (39’ st Parodi), Santini (22’ st Zamparo L.). All. Gallo.

Cesena: Pisseri, Chiarello (6’ st Berti), Donnarumma, Hraiech (14’ st Pierozzi), Ogunseye, Adamo (14’ st Nannelli), Prestia, Francesconi (27’ st Varone), Silvestri, De Rose, Pieraccini. All. Toscano.

Rete 18’ pt Donnarumma.

Note: espulso Disanto al 35’ pt.

Classifica: Torres, Cesena 30; Perugia 24; Carrarese 23; Recanatese, Pescara 21; Pontedera, Pineto 20; Gubbio 17; Ancona 16; Arezzo, Olbia, Rimini 15; Virtus Entella 14; Lucchese 13; Sestri Levante, Vis Pesaro, Spal 12; Juventus Next Gen 11; Fermana 7.