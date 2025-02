L’altra semifinale. Domani sera a darsi battaglia saranno. Caldiero e Giana Erminio

Finì con un pareggio anche l’altra semifinale di Coppa Italia venti giorni fa, quella tra Giana Erminio e Caldiero Terme. Lombardi e veneti stasera staranno incollati davanti alla tv sperando di iniziare poi a studiare davvero l’avversaria della finale. Una serata in poltrona, poi domani sera (calcio d’inizio alle 20.30) toccherà a loro sfidarsi, questa volta allo stadio Comunale Gavagnin-Nocini. All’andata finì 1-1 con tanto amaro in bocca per i padroni di casa della Giana. Che sentivano già in tasca la vittoria. Almeno fino a quanto il Caldiero, non esattamente in periodo particolarmente brillante in campionato, trova il pareggio nel quarto minuto di recupero. Caccavo fa esultare i tifosi veneti pareggiando il conto dopo il gol messo a segno dal dischetto nella prima frazione di gioco da Stuckler. Ora ci si gioca tutto, ripartendo da capo. Per la finale.