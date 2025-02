L’altra semifinale. Tra Martina e Guidonia finisce a reti bianche

Nell’altra semifinale di andata, Martina Franca e Guidonia Montecelio hanno chiuso sullo 0-0. Così come Lavagnese-Ravenna, anche Guidonia-Martina si giocherà fra due settimane, mercoledì 26. In palio c’è la finalissima che assegnerà la coccarda tricolore e che sarà disputata in campo neutro, con l’organizzazione a cura del Dipartimento Interregionale, mercoledì 12 marzo. Nel frattempo il Ravenna – con Lordkipanidze, ma senza Ilari ko 2-3 settimane – si prepara per la trasferta di domenica a Piacenza.