L’altra sfida. Aglianese a San Mauro per lasciare il ’fondo’

La seconda trasferta consecutiva dell’Aglianese, sul campo della Sammaurese, viene dopo la sconfitta di Carpi e la conseguente forte reazione della società che, dopo aver annunciato che "tutti sono in discussione" , ha rescisso i contratti di tre giocatori: Gabbianelli, Santarpia e Aiolfi. In attesa di nuovi interventi sull’organico, la squadra di Baiano è chiamata a ritrovare la vittoria che manca da quattro giornate e a muovere la classifica che al momento relega l’Aglianese in zona play-out con 13 punti in 12 partite. Certamente da quando Baiano è in panchina la squadra ha raggiunto maggiore compattezza, ma ha raccolto in termini di risultati meno di quanto avrebbe meritato. "Anche col Carpi è stata una sconfitta immeritata – afferma l’allenatore dell’Aglianese – perché abbiamo fatto una buona partita. Ora si riparte con la voglia di sempre di andare a fare risultato su un campo difficile come quello della Sammauerese. Prima di Carpi venivamo da cinque risultati positivi e ora dobbiamo ripartire". La squadra romagnola non è in un buon momento perché ha alle spalle tre sconfitte consecutive. "La Sammaurese è un po’ calata nell’ultimo periodo – osserva Baiano – ma ha giocatori molto importanti e ormai sappiamo che in questo girone le partite sono tutte complicate. Vanno affrontate con il piglio giusto e con cattiveria sportiva e grinta". Per quanto riguarda la formazione Baiano come al solito preferisce non fare anticipazioni, ma il nodo principale è costituito dalla sostituzione di Gabbianelli dietro le punte. In quel ruolo all’inizio della stagione ha giocato anche Marino che così lascerebbe la posizione di mezzala a Perugi e Ranelli nel caso che quest’ultimo abbia del tutto superato l’infortunio. Tra i rientranti c’è anche Simonetti, che con Maraia in panchina aveva fatto molto bene nella posizione di esterno. In attacco Bocalon continuerà a fare il perno offensivo e accanto a lui si candidano ad un posto da titolare Poli e Lika. In difesa pochi dubbi sulla conferma dello schieramento a tre con Viscomi, Iacoponi e Pupeschi.

Giacomo Bini