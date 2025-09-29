L’altra sfida. Camaiore sfiora l’impresa. Il Grosseto pareggia al 93’

Grosseto

camaiore

GROSSETO: Marcu, Sabelli (13’ st Della Latta),Marzierli, Disanto,Riccobono (23’ st Regoli), Bacciardi (13’ st Sacchini),Ampollini, Brenna, Fiorani (13’ st Bellini), Ciraudo, D’Ancona (25’ st Corallini). (A disp.: Cardelli, Santarelli, Benedetti, Gonnelli). All. Indiani.

CAMAIORE: Di Biagio, Casani, Belli (38’ st Rolla), Bigica, Diana, Accorsini, Luciani (44’ st Marcucci), Grilli, Magazzù (29’ st Camaiani), Bongiorni (42’ st Raineri), Usseglio (36’ st Bertellotti). (A disp.: Di Cicco, Tavernini, A. Bartelloni, Macchi). All. Cristiani.

Arbitro: Sabri Ismail di Rovereto (assistenti di linea Fabrizio Perri di Lamezia Terme e Andrea Felis di Torino).

Reti: 12’ st Bongiorni (C), 46’ st Regoli (G).

Note: ammoniti Luciani (C), Casani (C), Bellini (G) e Camaiani (C); angoli 9-4 per il Grosseto; recupero 1’ pt e 5’ st.

GROSSETO – Grandissima impresa del Camaiore che esce indenne da Grosseto, rischiando anche di portar via i 3 punti se non fosse stato per quel gol allo scadere di Regoli. I bluamaranto andavano a giocare sul campo della squadra sulla carta più forte di tutta la Serie D e lo facevano in formazione rimaneggiata in attacco avendo contemporaneamente fuori per squalifica sia l’ex Bifini sia Kthella. Recuperano in extremis per esserci dall’inizio invece sia Magazzù (poi avvicendatosi con Camaiani) davanti sia capitan Diana dietro. Mentre il Grosseto si è permesso per sino il lusso di tenere per tutti e 96 minuti complessivi di gioco uno come bomber Lorenzo Benedetti (camaiorese doc e grande ex di turno) in panchina. Per altro nel Camaiore ci sono stati problemi pre-partita ad un braccio per il laterale destro classe 2007 Tavernini che hanno costretto mister Cristiani a buttare subito nella mischia Usseglio, promosso dalla Juniores e schierato titolare nei due davanti in coppia con l’acciaccato Magazzù nel 4-3-1-2 che vedeva Bongiorni lavorare sulla trequarti come raccordo fra mediana e attacco. Proprio il vice-capitano Matteo Bongiorni sblocca il match poco prima del quarto d’ora. Nel primo tempo i bluamaranto ospiti avevano creato una bella palla-gol di testa parata da Marcu. Il pallino del gioco lo tiene chiaramente il Grosseto ma il Camaiore colpisce bene nelle ripartenze. Nella ripresa, dopo il vantaggio, il Camaiore sciupa la palla del 2-0 e centra con Magazzù un palo interno da 35 metri.Su errore di Diana nel finale ecco l’1-1 del Grosseto.