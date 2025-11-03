Acquista il giornale
L’altra sfida. Il Camaiore non sa più vincere. Un’altra sconfitta post derby

di SIMONE FERRO
3 novembre 2025
Cannara 2 Camaiore 1

CANNARA: Vassallo, G. Cardoni (35‘ st Danovaro), Mancini, Myrtollari, Baraboglia, En. Bertaina, Haxhiu (41’ st Gnazale), Montero, El Bertaina, Roselli, Ferrario (17’ st Lomangino). (A disp.: Taiti, Porzi, Raviele, R. Cardoni, Vitaloni, Azurunwa). All. Armillei.

CAMAIORE: Di Biagio, Casani, Tavernini, Marcucci, Diana, Accorsini, Grilli (8’ st Ranieri), Bigica (24‘ st Camaiani), Kthella (41’ st A. Bartelloni), Bongiorni (44‘ st Usseglio), Luciani (14‘ st Macchi). (A disp.: Di Cicco, Bertellotti, Belli, Rolla). All. Cristiani.

Arbitro: Teodoli di Aprilia (assistenti Scionti di Roma 1 e Tundo di Roma 2).

Reti: 16’ pt El. Bertaina (Can), 37’ Kthella rig. (Cam); 24’ st Roselli (Can).

Note: espulso A. Bartelloni (Cam) al 45’ st.

CANNARA – Si acuisce la recente crisi di risultati del Camaiore che nelle ultime quattro partite ha fatto appena un punto. L’ultima vittoria è quella nel derby col Seravezza di un mese fa al Comunale. Da quella gara, finita a porta inviolata (unico clean-sheet stagionale dei blauamranto), nei successivi 4 incontri la squadra di Pietro Cristiani ha subito ben 9 reti. Qualcosa dunque va aggiustato nella fase difensiva... come si è visto anche ieri in terra umbra. Nella complicata trasferta di Cannara inoltre sono emersi anche i noti problemi realizzativi del Camaiore, che il gol lo ha fatto su rigore.

Il Cannara scende in campo col 4-2-3-1 mentre il Camaiore risponde con un rombo a geometria variabile. La partita è all‘insegna dell‘equilibrio e dell’agonismo ed è il Cannara a farsi preferire per la freschezza delle sue ripartenze. Il gol sblocca partita arriva, quando al 16‘ Mancini galoppa in fascia sinistra, entra in area e conclude dopo una serie di finte: il tiro del mancino umbro si stampa sulla traversa... ma la deviazione favorisce il tap-in di un lestissimo Elian Bertaina.

Il pareggio ospite non tarda ad arrivare e allora al minuto 37‘ Bigica cade in area in un contrasto con Montero e il signor Teodoli della sezione di Aprilia gli concede il penalty. Il pari è di rigore, trasformato dall’imperturbabile Khtella. Nella ripresa lo stesso Kthella segna di nuovo ribaltando il risultato ma la rete viene annullata per fuorigioco tra le polemiche. Il gol-partita cannarese giunge al 69’: cross da destra di Cardoni, sponda del subentrato Lomangino per Roselli che d’istinto infila Di Biagio.

Domenica prossima a Camaiore scontro diretto salvezza con lo Scandicci da vincere.

© Riproduzione riservata

