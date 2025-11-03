Acquista il giornale
L’altra sfida. Il Forte Querceta stecca in casa. Secondo tempo da dimenticare

di MICHELE NARDINI
3 novembre 2025
real forte querceta

0

sporting cecina

3

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Porcellini, Ricci A., Marinari, Franzoni, Gazzoli, Panicucci, Borselli, Lembo. A disp.: Di Nubila, Bassi, Nicolini, Vitaggio, Battisti, Bobbio, Bartolini, Goh, Campo. All.: Matteo Verdi.

SPORTING CECINA: Pagni, Solimano, Fiorini, Hanxhari, Startari, Lorenzini, Moroni, Diagne, Scarpa, Ghilli, Di Tanto. A disp.: Selmi, Ristori, Castelli, Cionini, Foti, Lika, Rossi, El Falahi. All.: Sebastiano Miano.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 7’ st Di Tanto, 17’ st Lika, 50’ st Rossi G.

FORTE DEI MARMI – Lo Sporting Cecina cambia marcia nella ripresa e supera nettamente un Real Forte Querceta poco brillante. Al ‘Necchi Balloni’ di Forte dei Marmi si impongono gli ospiti 3-0 in una gara rimasta equilibrata fino all’intervallo e poi dominata dai ragazzi di Sebastiano Miano. Seconda vittoria dello Sporting Cecina che sale così al terzo posto in classifica. Brusco stop per i versiliesi, che hanno preso tre gol in quarantacinque minuti dopo averne subiti solo cinque in nove partite e mezzo. I versiliesi restano così a 14 punti.

Dopo la vittoria corsara in casa del Fratres Petrignano, Verdi vara un sostanzioso turnover, con cambi in tutti i reparti: dietro si rivedono Tofanelli e Marinari (in panchina a sorpresa Nicolini, tra i più positivi di questa prima parte di stagione), in mezzo al campo promosso titolare Porcellini mentre in attacco l’unico insostituibile è Panicucci: ai suoi lati Campo e Gazzoli. Nello Sporting Cecina di mister Miano due gli ex in campo: Solimano e Scarpa. Primo tempo equilibrato, con buone occasioni da entrambe le parti. La partita si spacca a inizio ripresa quando Di Tanto approfitta di una disattenzione della difesa del Real Forte Querceta e porta avanti lo Sporting Cecina. I versiliesi si disuniscono mentre Miano indovina i cambi: i subentrati Lika e Rossi (altro ex) segnano rispettivamente il 2-0 e il 3-0.

Michele Nardini

