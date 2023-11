L’altra sfida. Si gioca anche l’andata tra Rata e Montegranaro

Oggi si conoscerà solo la prima finalista della Coppa Italia di Eccellenza. Scaturirà dal match del Diana di Osimo (ore 14.30) tra Osimana e K Sport Montecchio Gallo (vittoria per 2-0 all’andata per gli osimani). In caso di parità si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta e persistendo la parità di punteggio e di reti si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore. Per l’altra finalista invece bisognerà attendere due settimane, il 29 novembre, perché oggi tra Maceratese e Montegranaro si giocherà solo la partita di andata di semifinale (ore 20.30). Intanto la Corte sportiva d’appello territoriale ha accolto il reclamo dell’Osimana avverso l’ammenda di euro 1.000, ridotta a 600 euro, "per aver la propria tifoseria, durante tutto il primo tempo di gioco e gran parte del secondo, intonato cori fascisti inneggianti al duce e di morte nei confronti di donne ed ebrei. Rivolgevano inoltre all’indirizzo dell’arbitro e del suo assistente espressioni gravemente irriguardose".