Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. L’altra sfida versiliese. Il Real FQ insegue il primo sorriso casalingo. Ma serve guarire dalla sindrome dello 0-0

L’altra sfida versiliese. Il Real FQ insegue il primo sorriso casalingo. Ma serve guarire dalla sindrome dello 0-0

Alle 15 al Necchi Balloni arriva la Larcianese dell’ex Cerasa. Fantini fuori per alcuni mesi. a causa di un infortunio.

di MICHELE NARDINI
15 ottobre 2025
Il Real Forte Querceta ospita oggi la Larcianese per il turno di Eccellenza

Il Real Forte Querceta ospita oggi la Larcianese per il turno di Eccellenza

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Mercoledì di campionato per il Real Forte Querceta, impegnato nella sfida casalinga contro la Larcianese dell’ex Maurizio Cerasa (ore 15 al ‘Necchi Balloni’). Dopo i due 0-0 consecutivi con Lucchese e Massese, i ragazzi di Matteo Verdi cercano il primo successo casalingo per proseguire nel momento positivo e agganciare le posizioni di vertice. "Affrontiamo una squadra ben allenata, con una chiara organizzazione di gioco – commenta Verdi – Sarà una sfida difficile, mi aspetto molto equilibrio ma dobbiamo essere in grado di far valere le nostre qualità". Il Real Forte Querceta ha dimostrato grande identità: adesso serve fare un passo in avanti in termini di produzione offensiva. Sono troppo pochi i tre gol realizzati nelle prime cinque gare, considerando anche le diverse occasioni costruite.

"Sono molto soddisfatto del percorso fatto finora – continua Verdi - La squadra è cresciuta molto da inizio anno e ci sono ancora molti margini di miglioramento. È vero, davanti qualcosa ci manca sul piano realizzativo, abbiamo creato molto ma concretizzato poco. È un aspetto su cui stiamo lavorando, spero che qualche segnale arrivi già a partire da domani (oggi, ndr)". A proposito di attacco, Verdi sarà costretto a rinunciare per molto tempo a Fantini. L’attaccante massese ha rimediato la frattura della clavicola e dovrà stare fermo tra i tre e i quattro mesi. Contro la Larcianese, al suo posto, giocherà con ogni probabilità il giovane Pinna. "Mando un abbraccio fortissimo a Fantini, tornerà più forte di prima. In questo momento fiducia massima a Pinna, se la merita, è giovane e a Massa è entrato bene in campo. Mi aspetto qualcosa dal mercato? La società sa cosa serve".

Probabile formazione (4-3-3): Pastine, Tofanelli, Ricci, Nicolini, Mogavero; Franzoni, Borselli, Michelucci (Piccione); Campo, Pinna, Goh.

Michele Nardini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su