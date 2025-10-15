L’altra sfida versiliese. Il Real FQ insegue il primo sorriso casalingo. Ma serve guarire dalla sindrome dello 0-0

Mercoledì di campionato per il Real Forte Querceta, impegnato nella sfida casalinga contro la Larcianese dell’ex Maurizio Cerasa (ore 15 al ‘Necchi Balloni’). Dopo i due 0-0 consecutivi con Lucchese e Massese, i ragazzi di Matteo Verdi cercano il primo successo casalingo per proseguire nel momento positivo e agganciare le posizioni di vertice. "Affrontiamo una squadra ben allenata, con una chiara organizzazione di gioco – commenta Verdi – Sarà una sfida difficile, mi aspetto molto equilibrio ma dobbiamo essere in grado di far valere le nostre qualità". Il Real Forte Querceta ha dimostrato grande identità: adesso serve fare un passo in avanti in termini di produzione offensiva. Sono troppo pochi i tre gol realizzati nelle prime cinque gare, considerando anche le diverse occasioni costruite.

"Sono molto soddisfatto del percorso fatto finora – continua Verdi - La squadra è cresciuta molto da inizio anno e ci sono ancora molti margini di miglioramento. È vero, davanti qualcosa ci manca sul piano realizzativo, abbiamo creato molto ma concretizzato poco. È un aspetto su cui stiamo lavorando, spero che qualche segnale arrivi già a partire da domani (oggi, ndr)". A proposito di attacco, Verdi sarà costretto a rinunciare per molto tempo a Fantini. L’attaccante massese ha rimediato la frattura della clavicola e dovrà stare fermo tra i tre e i quattro mesi. Contro la Larcianese, al suo posto, giocherà con ogni probabilità il giovane Pinna. "Mando un abbraccio fortissimo a Fantini, tornerà più forte di prima. In questo momento fiducia massima a Pinna, se la merita, è giovane e a Massa è entrato bene in campo. Mi aspetto qualcosa dal mercato? La società sa cosa serve".

Probabile formazione (4-3-3): Pastine, Tofanelli, Ricci, Nicolini, Mogavero; Franzoni, Borselli, Michelucci (Piccione); Campo, Pinna, Goh.

Michele Nardini