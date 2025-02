L’altro anticipo di Eccellenza. Baldaccio sorpassa la Castiglionese. La rete di Pedrelli decide il derby

BALDACCIO

1

CASTIGLIONESE

0

BALDACCIO: Ubirti, Piccinelli, Pedrelli, Russo, Giorni, Bruschi, Perfetti (70’ Cocci), Mambrini (70’ Giovagnini), Boriosi, Mercuri, Bonavita (70’ Ceppodomo). All. Palazzi.

CASTIGLIONESE: Balli, Bergoglio (90’ Tavanti), Cavallini, Capogna (70’ Viciani), Menci, Cecci, Berneschi, Evangelisti, Falomi (65’ Doka), Priorelli (76’ Giorgi), Scichilone (88’ Banelli). All. Zacchei.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Rete: 48’ Pedrelli

Note: ammoniti: Bruschi, Ceppodomo, Cecci, Berneschi, Palazzi, Zacchei.

ANGHIARI – La Baldaccio

vola in zona playoff, sorpasso compiuto sulla Castiglionese che invece si lecca le ferite e allunga il digiuno di vittorie che dure ormai da metà dicembre. Un vero e proprio momentaccio per i viola che dopo essere stati per lunghi tratti, nella prima parte di stagione, in testa al girone B, adesso escono dal trenino playoff. Tutta colpa dello scontro diretto dello Zanchi dove la Baldaccio ottiene il massimo con il gol di Pedrelli. E pensare che la prima frazione di gioco ha visto la squadra di Filippo Zacchei andare vicino al gol in varie occasioni, con la porta dell’ex Ubirti che tuttavia è rimasta inviolata. Al 48’ ecco il gol che decide l’incontro. Pedrelli sfrutta al meglio una respinta della difesa viola e dalla lunetta dell’area di rigore colpisce Balli per il vantaggio. I ragazzi di Zacchei non si sono persi d’animo e hanno cercato la via del gol. Ci ha provato Doka, ma anche Evangelisti senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta biancoverde.

La Baldaccio ha controllato con ordine l’offensiva della formazione della Valdichiana che, come detto, allunga la serie negativa di partite senza vittorie. Tre punti che evidenziano ancora di più l’ottimo lavoro di Palazzi, una sconfitta che per la Castiglionese brucia davvero e costa un passo indietro in classifica. Nel prossimo turno la Baldaccio sarà di scena a Grassina, mentre la Castiglionese potrà tornare a giocare in casa, nel rinnovato stadio Faralli.