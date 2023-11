L’altro anticipo di Serie C. AlbinoLeffe, quanti assenti. Ma con Trento è vietato sbagliare

ZANICA (Bergamo)

Oggi anticipo della quindicesima giornata del girone A di Serie C. In campo stasera, alle 20,45, Trento e Albinoleffe. Una gara interessante ma complicata per l’Albinoleffe, che viene da un momento nero (2 sconfitte di fila) dopo 6 turni di imbattibilità, dove trova un Trento gasato dalla vittoria a sorpresa di Mantova. Sarà importante per la Celeste non sbagliare partita per non sprofondare ancora in zona play-out. Nella gara di oggi sarà importante mettere in campo quella solidità difensiva che l’aveva messa al riparo dai guai nelle sei giornate in cui non aveva preso gol, ma dovra anche cercare la via del gol con il reparto d’attacco, ultimamente un po’ sterile. Il tecnico Giovanni Lopez crede nella prova d’orgoglio dei suoi: "Veniamo da due sconfitte ma è anche vero che in entrambe le occasioni le prestazioni ci sono state. Purtroppo però abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori individuali. A livello di indisponibili, siamo ancora in forte emergenza. Abbiamo subìto diversi nuovi infortuni che terranno fuori per un lungo periodo alcuni giocatori importanti. Nonostante questo, andremo a Trento fiduciosi, carichi e concentrati per fare la nostra partita, come è sempre stato sin dall’inizio del campionato. Affronteremo una squadra ben attrezzata, reduce da una vittoria contro la prima della classe". Per la gara di oggi non saranno della partita Saltarelli, Brentan, Toma, l’ex di turno Carletti, Giorno e Doumbia. Quindi squadra ridotta all’osso soprattutto in attacco, che dovra sfornare una grande prova per fare risultato.

Prossimo Turno: Oggi: Atalanta U23-Mantova, Trento-AlbinoLeffe, Domani: Renate-Virtus Verona, Pro Vercelli-Alessandria, Triestina-Arzignano, Legnago Salus-Pro Patria, L.R. Vicenza-Pro Sesto. Domenica: Fiorenzuola-Giana, Lumezzane-Novara, Lunedì: Pergolettese-Padova.

Classifica: Mantova 32, Padova 32, Triestina 27*, Virtus Verona 23, Atalanta U23 23*, Pro Vercelli 22, Trento 22, Vicenza 22, Renate 19, Giana Erminio 18, Legnago Salus 18, Arzignano 17, Lumezzane 17, Pergolettese 16, AlbinoLeffe 16, Pro Sesto 15, Pro Patria 13, Alessandria 12, Fiorenzuola 10, Novara 9.

*una partita in meno

Vasco Algisi