L’altro derby. La Sinalunghese contro Bjorn Doka. Assenze pesanti

In vista del match di domani a Uopini contro l’Asta Taverne del grande ex Bjorn Doka, la Sinalunghese si allena preparando il riscatto dopo un periodo non facile. Possibile il ritorno in campo dal primo minuto dopo un mese e mezzo ai box (ha giocato uno spezzone soltanto una settimana fa contro il Terranuova Traiana) di Bucaletti, che si era infortunato in avvio del match contro il Siena a metà gennaio. Per un potenziale titolare in più sicuramente ce ne sono due in meno: è infatti arrivata la squalifica di un turno per somma di ammonizioni per l’esterno Brando Bencini e per la mezzala Tommaso Chiti. Due assenze molto pesanti che obbligheranno Pezzatini a rivedere qualcosa nell’undici iniziale da contrapporre agli arancioblu che sono anch’essi a caccia di punti pesanti per tentare di evitare i playout. Dall’altra parte la Sinalunghese, con i playoff sempre più lontani non può certo tirare i remi in barca anche perché la soglia proprio dalla zona playout non è così ampia.