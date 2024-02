L’altro derby. L’Asta Taverne aspetta la Sinalunghese. Bartoli fa i conti con tre assenze pesanti

Prosegue la preparazione dell’Asta, in vista del prossimo impegno, la sfida casalinga con la Sinalunghese. La sconfitta sul campo del Firenze Ovest, dopo il pareggio con la Lastrigiana, un boccone amaro da digerire, ma la lotta per la salvezza diretta è ancora aperta e nelle prossime giornate gli arancioblu, al momento al quart’ultimo posto con 26 punti, a -3 da Lastrigiana e Rondinella Marzocco, dovranno conquistare più punti possibile. Per il prossimo incontro mister Stefano Bartoli dovrà rinunciare ancora a Lorenzo Mazza, alle prese con la seconda giornata di squalifica, l’ultima, e a Curcio, lo stesso fermato dalla giustizia sportiva dopo l’espulsione rimediata allo stadio Paoli. assenze che andranno ad aggiungersi a quella dell’infortunato Gabriele Mazza, ai box per una frattura al piede. Saranno poi da valutare, dallo staff medico arancioblu, le condizioni di Bianchi che, appena tornato a disposizione, è dovuto uscire anzitempo dal campo domenica per un problema fisico.