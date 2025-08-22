L’altro fronte. Farà l’esordio il sistema football video support

Saranno circa ottomila gli spettatori che questa sera assisteranno al nuovo esordio della Samb in Serie C. Sicuramente si supereranno i 6.300 che hanno assistito al match di Coppa Italia con la Vis Pesaro. Un numero indicativo che potrebbe essere anche maggiore. Infatti c’è la corsa al biglietto ma è stata evidente anche l’impennata del numero degli abbonamenti sottoscritti nell’ultima settimana. La campagna tesseramenti si conclude oggi alle ore 15, per i punti vendita Vivaticket ed online, mentre al Samb store, in via Fiscaletti, si potranno sottoscrivere entro le ore 19. Ieri era stata abbondantemente superata quota 5mila con numerosi tifosi ancora pronti ad abbonarsi. Il dato ufficiale delle presenze sarà dato nel corso del match con il Bra, ma già per il Riviera delle Palme sarà un record in Serie C. Senza dimenticare, però, gli undicimila del match con il Cosenza valido per i play off per la B. Ma in quel caso oltre mille furono i supporters calabresi che arrivarono fino a San Benedetto del Tronto. Questa sera saranno invece una trentina i supporters del Bra sui gradoni del settore ospiti. La Samb aveva provato a convincere le forze dell’ordine a spostarli in tribuna laterale sud, per permettere l’afflusso in curva sud di altri tifosi rossoblù, ottenendo come risposta un secco no. In Samb-Bra ed in tutti i campi della Serie C, esordirà la Football Video Support, da non confondere con il VAR. Si tratta di uno strumento introdotto dalla FIFA per consentire al direttore di gara (non è contemplata la presenza di altri arbitri come avviene per il VAR), anche su richiesta delle due squadre, di rivedere una determinata situazione di gioco con l’ausilio del replay quando c’è la copertura televisiva (da una a quattro telecamere) e in determinati casi specifici. Verrà utilizzato nei casi di Gol/no gol, Rigore/no rigore, Cartellini rossi diretti (non espulsioni causate da secondi gialli) e Identità erronea (quando l’arbitro ammonisce o espelle il giocatore sbagliato della squadra in fallo). In ogni impianto verrà collocato un monitor gestito da un review operator della CAN C (per il match di stasera è Fabio D’Ettorre di Lanciano). Gli allenatori avranno a disposizione due card Football Video Support da consegnare al quarto ufficiale per chiedere la revisione di un episodio. Se la decisione arbitrale verrà modificata, la card sarà restituita, altrimenti andrà persa. Tutti i gol verranno comunque rivisti automaticamente. In caso di irregolarità, il quarto ufficiale potrà invitare il direttore di gara a riconsiderare l’azione. "Penso -dice Ottavio Palladini- che sia uno strumento elemento utile e giusto anche in Serie C, diverso dalla Var, ma che rappresenta sempre un valore aggiunto per l’arbitro e per la regolarità della partita".

B. Mar.