L’ALTRO FRONTE. Tifosi biancoazzurri. Ritrovo in stazione. Panino poi treno

L’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha autorizzato la trasferta per i sostenitori biancazzurri, che domenica potranno presenziare al Melani per assistere al derby. "Per la trasferta di Pistoia il ritrovo è alle ore 11 al chiosco della stazione per mangiare un panino insieme ed andare allo stadio a caricare la squadra – si legge nel comunicato del gruppo organizzato Curva Matteo Ventisette –. Partenza col treno delle 12.30. Venite tutti muniti di biglietti stadio-treno e con la sciarpa biancazzurra al collo".

Per quanto concerne i biglietti, il costo del biglietto sarà di 10 euro e di 1 euro per gli Under 14. La chiusura della vendita per il settore ospiti è prevista per sabato alle ore 19, niente acquisti il giorno gara. Per i residenti nella Provincia di Prato sarà possibile acquistare il biglietto solo in Curva Sud, con il divieto della vendita dei tagliandi negli altri settori. Inoltre, è vietata anche la vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Prato nei punti vendita fisici in Provincia di Pistoia.