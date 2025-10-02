L’altro match del girone. La Comacchiese vanifica le sue chances e cade sul campo di un Mesola già eliminato

mesola

2

comacchiese

1

Nella gara di Coppa che in caso della vittoria per la formazione ospite avrebbe potuto significare il passaggio del turno, la squadra di mister Cavallari, che rimescola la formazione, sforna una prestazione molto convincente per intensità e concentrazione vincendo la gara per 2-1. Una prestazione che fa ben sperare per il campionato dove la squadra dei castellani é reduce da una serie di di risultati sfortunati e deludenti. Dopo un primo tempo chiuso senza reti, nella ripresa, tutto si decide in una quindicina di minuti. Apre le marcature per i padroni di casa Cobrescu, che entra in area e calcia bene inviando la palla sul secondo palo, dove l’estremo difensore lagunare non può arrivare. Il raddoppio dopo pochi minuti ad opera di Davo, che salta il proprio difensore, arriva al limite dell’area e fa partire un bolide che impreziosisce la sua prestazione e supera il portiere della Comacchiese. Gli ospiti si scuotono, anche perché il pallino del gioco é stato principalmente nelle mani dei padroni di casa, e con una palombella un attaccante lagunare supera Guidi capace comunque di una bella prova fra i pali della porta del Mesola.