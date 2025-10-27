L’altro protagonista Dopo 9 minuti dal suo ingresso in campo il 18enne ha siglato la rete del pareggio, la prima in B. Rubino jolly a sorpresa: "Un’emozione unica»

Antonio Calabro sabato si è giocato il jolly. Al 76’ di Carrarese-Venezia ha tolto Bozhanaj, entrato da soli 20’, per inserire il giovanissimo Tommaso Rubino che, dopo soli 9 minuti dal suo ingresso in campo, ha segnato il gol del pareggio. Il diciottenne in prestito dalla Fiorentina ha timbrato la sua prima rete in serie B dopo solo 48 minuti giocati complessivamente in categoria. "Il gol è stata un’emozione unica – racconta Tommaso –. Lo dedico ai miei genitori e a mio cugino che erano in tribuna e mi sostengono sempre, ma anche a tutto il resto della famiglia, ai nonni e a mio fratello. Sto lavorando tanto per cercare di togliermi qualche soddisfazione e aiutare la squadra".

Il gol di Rubino è stato tutto in ’salsa’ viola visto che l’assist gli è arrivato dal compagno Distefano, anche lui di proprietà della Fiorentina. "Sono contento anche per Filippo che se lo merita. Siamo al settimo cielo per questa vittoria fondamentale, ottenuta contro una squadra forte. Anche il nostro gruppo, però, è davvero solido e lo dimostra sempre. Ci aiutiamo l’uno con l’altro". Rubino sta studiando da ’grande’ in un ruolo nuovo e i risultati sono già molto buoni. "Fino all’anno scorso ho sempre fatto il trequartista – ammette –. La mezzala l’avevo fatta poche volte ma secondo me in un futuro sarà questo il mio ruolo. Mi piace inserirmi dentro l’area, calciare e trovare la porta o servire assist ai compagni. Sono arrivato in una squadra molto forte con giocatori importanti e io sono il più piccolo. E’ giusto che mi formi come giocatore e come persona anche perché ero stato in Primavera e comunque sempre con gente della mia stessa età. Ora, invece, mi relaziono con persone più grandi. Ovviamente ci vuole tempo per trovare più spazio però sono contento. Le figure più rappresentative della squadra sono il capitano Imperiale con Schiavi, Cicconi, Finotto, Illanes e tutti quelli che sono qui da più tempo, ma anche gli altri mi stanno dando una mano. Il feeling maggiore l’ho creato con Zuelli e Sekulov mentre Distefano già lo conoscevo".

Gianluca Bondielli