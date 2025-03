L’amarezza. "Sono stato a un passo dalla Can A-B. Poi un rigore non assegnato...»

Il peggiore momento al termine della scorsa stagione: niente salto in Can A-B e fine del sogno.

"Ho preso una bella sberla da cui sono dovuto ripartire, dopo 15 anni ad allenarti 4-5 volte a settimana e in trasferta tutti i week-end. A febbraio 2024 ero terzo in classifica nei migliori arbitri della Serie C; considerate che i primi 5 vengono promossi".

Poi cosa è successo?

"Ho fatto un errore in Benevento-Latina, un rigore non assegnato per fallo di mano comunque difficile da vedere. Ma ci sono state alcune decisioni un po’ così… Dico solo che gli arbitri dovrebbero fare gli arbitri, e i dirigenti il loro mestiere. Però so di aver dato tutto. E se non amassi più questo mondo non mi sarei candidato a presidente di sezione".