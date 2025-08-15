L’amichevole: a camaiore finisce 2-0. Due reti nell’ultimo test prima della Coppa. A segno nel primo tempo Di Stefano e Scheffer

CAMAIORE0CARRARESE2

CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Belli, Marcucci, Casani, Accorsini, Luciani, Bigica, Bifini, Magazzù, Raineri. A disp. Tabarrani, Ferracuti, Usseglio Viretta, Bongiorni, Di Natale, Camaiani, A. Bertelloni, L. Bertelloni, Bertellotti. All. Cristiani.

CARRARESE: Fiorillo, Ruggeri, Calabrese, Cham, Scheffer, Melegoni, Parlanti, Belloni, Accornero, Rubino, Distefano. A disp. Bleve, Garofani, Illanes, Oliana, Zanon, Schiavi, Bozhanaj, Bouah, Cicconi, Imperiale, Zuelli, Rubino, Capezzi, Liberali, Olivo. All. Calabro.

Marcatori: 18’ Distefano, 38’ Scheffer.

CAMAIORE – La Carrarese ha battuto per 2-0 il Camaiore nell’ultima amichevole estiva disputata in terra versiliese. Il tecnico Antonio Calabro in quest’ultimo test è partito lasciando a riposo molti titolari e provando dal primo minuto in difesa gli ultimi arrivati Ruggeri e Calabrese. Contro i locali, neopromossi in serie D, ha sbloccato il risultato a metà tempo Distefano che ha appoggiato in rete su assist prezioso da sinistra di Belloni, ieri con la fascia da capitano al braccio. Prima del riposo c’è stato spazio anche per il raddoppio firmato dall’argentino Scheffer, Ad inizio ripresa il tecnico salentino ha operato solo due cambi togliendo Fiorillo e Melegoni ed inserendo Garofani e Capezzi. Nonostante le tante occasioni da rete create gli azzurri non sono riusciti ad incrementare ulteriormente il vantaggio. Si sono ben disimpegnati fra gli altri i vari Parlanti, Accornero e Rubino.

Calabro non ha voluto rischiare nulla preservando di fatto molti dei giocatori che molto probabilmente saranno in campo dal primo minuto lunedì sera al Bluenergy Stadium nella partita del primo turno della Coppa Italia Frecciarossa contro l’Udinese. Un impegno difficile ma allo stesso tempo esaltante per la Carrarese che si troverà ad affrontare una compagine protagonista stabilmente nel campionato di serie A.

Gian.Bond.