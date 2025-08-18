L’amichevole. La Solierese supera l’Atletic Cdr. Decisivi Tagliavini e D’Ambrosio

SOLIERESE2ATL. CDR MUTINA0

SOLIERESE: Tosi, Gianelli, Ligabue, Laino, Mandreoli, Vignocchi, Bozzani, Vaccari, R. Caselli, Feninno, Tagliavini. Entrati: Denti, Ronchetti, Berni, Mecorrapaj, Pagano, Bartolomeo, Dapoto, D’Ambrosio, Lugli. All. Greco.

CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini, A. Caselli, Lazzaretti, Ricaldone, Cuoghi, M. Caselli, Teggi, Cremaschi, Panzanato. Entrati: Schena, Gargano, Ognibene, Gollini, Serra, Mazzoni, Canosa, Fantastico, Hoxha. All. Paganelli.

Reti: 44’ Tagliavini, 75’ D’Ambrosio

Nel primo test stagionale per entrambe giocato allo "Stefanini" la Solierese batte 2-0 l’Atletic Cdr Mutina: al 44’ dalla sinistra Berni centra per l’ex Tagliavini che fa 1-0, al 75’ da una palla ribattuta dalla difesa D’Ambrosio calcia di prima per il 2-0.

Le prossime amichevoli: mercoledì 20 Sammartinese-Formigine (20), Sanmichelese-Cdr Mutina (19.30) e United Carpi-Arcetana (20.30, Carpi Zaccarelli), giovedì 21 Terre di Castelli-X Martiri (18 a Marano), Sp. Scandiano-Fiorano (20) e Solierese-Solierese Juniores, venerdì 22 Montombraro-Solignano (20, a Calcara), sabato 23 Sinea-Cittadella (17), Crevalcore-Camposanto, Maranello-Carpi Primavera, La Pieve-Madonnina, Sanmichelese-Colorno, domenica 24 Fiorano-Maranello, lunedì 25 United Carpi-Castelfranco (20,30 Zaccarelli Carpi), martedì 26 trofeo Mochem Solierese-Carpi Primavera (19,30), mercoledì 27 Castelfranco-Atletico Spm (19,30), Maranello-Audax, triangolare dalle 19,45 Medolla SF, Casumaro e Persiceto, giovedì 28 Fiorano-La Pieve, sabato 30 Fiorano-Ubersetto (16), Vis San Prospero-Camposanto.