L’AMICHEVOLE. Test a Dimaro col Napoli di Conte. Presto l’annuncio

Napoli-Arezzo a Dimaro. Molto più di un’ipotesi. Dovrebbero essere gli amaranto gli avversari degli azzurri campioni d’Italia nella prima uscita stagionale. Le due società ne stanno parlando e su molti siti e testate partenopee si dà già per certa l’amichevole. Di ufficiale ancora non c’è niente e quindi il condizionale, al momento, è d’obbligo, ma è molto probabile.

In attesa della data, il luogo dovrebbe essere la sede del ritiro della squadra di Conte non troppo distante da Storo, dove la squadra di Bucchi si allenerà a partire dal 13 luglio. Non a caso l’Arezzo ha scelto di spostarsi in Trentino per il pre-campionato proprio per avere anche la possibilità di effettuare amichevoli di lusso contro formazioni di serie A. Sfidare il Napoli sarebbe una vetrina di prim’ordine per il club del presidente Manzo.

Sarebbe anche un incrocio per alcuni ex a cominciare da Antonio Conte che, proprio, in amaranto ha iniziato da allenatore e che in una recente intervista ha ricordato come quella stagione ad Arezzo sia stata molto costruttiva per la sua carriera nonostante l’esonero, il ritorno e l’epilogo finale con la retrocessione. Conte è rimasto molto legato alla nostra città. Il forte rapporto spirituale con Don Alvaro Bardelli che ha celebrato le nozze. Oltre a lui altri due ex come il collaboratore tecnico Elvis Abbruscato, già capitano e bomber della promozione in B del 2004 e il preparatore atletico Costantino Coratti.