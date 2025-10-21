Lampo Meridien capolista. Primato costruito in difesa: "Il sogno è l’Eccellenza»

Dominio Lampo Meridien. Dopo sei giornate di campionato la squadra di Marco Benesperi guida solitaria la classifica del girone A di promozione con due punti di vantaggio sulla coppia formata da Pietrasanta e Cubino. Contro l’Urbino Taccola è arrivata la quinta vittoria nelle prime sei giornate; un successo sofferto, arrivato nelle parte finale del secondo tempo, che ha permesso di dare il via a questa prima mini-fuga. In questa prima fase della stagione emerge l’equilibrio tattico trovato da Benesperi, capace di segnare con continuità e subire pochissimo. In otto gare, comprese le due di Coppa Italia, la difesa azzurra ha preso solo due gol, uno dei quali su calcio di rigore.

"Sono veramente soddisfatto – dice Benesperi –. Ho a disposizione un’ottima rosa, domenica dopo domenica posso scegliere i migliori undici da mettere in campo. In questo avvio di campionato stiamo facendo davvero bene dal punto di vista tattico e giochiamo con grande disciplina. Non tollero comportamenti in campo che possono determinare espulsioni. AI ragazzi chiedo durante la partita un comportamento corretto con tutti. Con il passare delle giornate – prosegue Benesperi – la squadra sta costruendo una propria identità di gioco e si sta guadagnando il rispetto degli avversari. Pur essendo primi in classifica non ci montiamo la testa. Ho dei giocatori esperti che riescono a mantenere tutto l’ambiente con i piedi per terra. Siamo appena alla sesta giornata di campionato e il cammino da fare è ancora molto lungo, difficile e pieno di insidie. A prescindere dalla squadra che incontrremo, l’importante sarà continuare a mantenere la nostra identità di gioco, consapevoli di essere una squadra forte".

Il presidente, nonché direttore sportivo della prima squadra, Elio Rinaldi sottolinea la buona costruzione del gruppo e il ruolo di Benesperi: "In estate, in collaborazione con il tecnico Benesperi, credo sia stata allestita una squadra competitiva e ricca di individualità importanti. Abbiamo avuto un inizio di stagione entusiasmante che ci conferma che abbiamo lavorato bene. Desidero però – conclude Rinaldi – spengere sul nascere i facili entusiasmi. Il campionato di Promozione è difficile e ci sono tante squadre forti che lo vogliono vincere. Posso comune affermare, con orgoglio, che ci sarà anche il Lampo Meridien a lottare per la vittoria di questo campionato. Vogliamo rimanere lassù e competere fino alla fine".

Massimo Mancini