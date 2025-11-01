Lampo Meridien in fuga. C’è l’esame Settimello

Il girone A del campionato di Promozione torna in campo domani (ore 14.30) per l’ottava giornata. In primo piano c’è la caplista Lampo Meridien che vuole proseguire nella sua marcia trionfale. Il primo ostacolo da superare si chiama Settimello: sgioca allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio contro un avversario pericoloso che in classifica, con undici punti, si ritrova a ridosso della zona playoff. Nell’ultima giornata il Settimello ha vinto in trasferta per 0-1 sul campo del Montelupo. Stesso risultato ottenuto dai ragazzi di Benesperi che hanno espugnato il difficile campo del Casalguidi. Nel Lampo Meridien ci saranno due assenze, entrambe nel reparto difensivo. Non saranno infatti disponili l’infortunato Del Sorbo e lo squalificato o Zingarello. Alla corte del presidente Rinaldi intanto è arrivato un nuovo rinforzo. Si tratta del difensore Alessio Chiavacci, nell’ultima stagione in maglia Rea Cerretese. Chiavacci dovrebbe giocare già nella partita di domani con il Settimello. Disponibile il resto della rosa.

A sei punti dalla primastista si trova il Ponte Buggianese che questa domenica gioca in casa della Fortis Juventus. La squadra allenata da Falivena arriva a questo incontro con grande fiducia, forte delle due vittorie consecutive conquistate contro Luco e Firenze Ovest. Vittorie che hanno permesso ai pontigiani di salire a quota 13 punti e di puntellare il quinto posto in classifica. I due match vinti, inoltre, hanno dato delle buone indicazioni, visto che i giovani ragazzi schierati hanno fatto più che bene, non facendo tra l’altro rimpiangere gli infortunati Palmese, Lici, Chelini e Mhilli, che stanno lavorando tanto per poter tornare presto in campo. I pontigiani vogliono conquistare un buon risultato in Mugello, per aver così la giusta carica per poter affrontare al meglio l’impegno di Coppa Italia del 5 novembre, in cui saranno di scena sul campo del Forte dei Marmi.

Chiusura con il Casalguidi, in piena crisi. Come il Ponte Buggianese, anche i canarini viaggiano verso il Mugello per sfidare il Luco. Ancora senza vittorie, con soli due punti raccolti in sette giornate, all’orizzonte c’è un altro impegno fondamentale per dare una sterzata a una stagione che sta prendendo una piega pericolosissima.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini