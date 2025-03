Lampo Meridien-Larcianese. Il derby del Montalbano

Ventiseiesima giornata pronta a scattare domani (ore 15) nel girone A di Promozione. Riflettori tutti puntati su Lamporecchio, dove ai Giardinetti va di scena il derby fra Lampo Meridien e Larcinese. Sfida ricca di ex. Da parte Larcianese su tutti il direttore sportivo Gabriele Cerri che per tanti anni ha vestito la casacca azzurra della Lampo da giocatore, poi a seguire il viceallenatore Marco Civitelli che ha giocato e allenato la Meridien anni fa. Sul fronte dei calciatori c’è l’esterno Samuele Lo Russo e il centrocampist Giacomo Salerno. Invece dalla parte Lampo Meridien troviamo mister Marco Bartolozzi ed in campo i gemelli Lapo e Niccolò Ferrucci, il difensore Jonathan Del Sorbo e gli attaccanti Lorenzo Biagioni e Daniele Mercugliano tutti con un passato in maglia viola.

Notizie sulle formazioni: Cerasa potrà contare sul recupero del centrocampista Giacomo Salerno. Assente sicuro l’attaccante Adam Ndiaye, in dubbio fino all’ultimo sarà l’altro attaccante Abdoulaye Ba. Per il Lampo Meridien sarà grave l’assenza del difensore dello squalificato Benassi. La Larcianese cerca punti per rimanere nei quartieri alti della classifica generale, mentre il Lampo Meridien desidera guadagnare posizioni di classifica più tranquille.

Trasferta delicata per il Valdinievole Montecatini sul campo del San Marco Avenza. Il diesse termale Mariotti chiede di più alla squadra per raggiungere la salvezza senza playout: "Dobbiamo essere più cinici, contro il Cubino abbiamo sprecato troppo e siamo stati puniti". Out Fanti, Pagnini e Attinasi, recuperiamo Isola, Rossi e anche Fazzi sarà del gruppo.

Il Casalguidi attende al Barni l’Urbino Taccola. I canarini devono fare risultato per continuare a risalire la classifica e allontanarsi dalla zona playout. Interomunale Monsummano di scena invece in casa del Pietrasanta. Dopo il ko contro il Firenze Ovest, la banda di Vitiello ha un piee in Prima categoria. Per rimanere in corsa e non cadere nella regola della forbice con il quintultimo posto, gli amaranto devono vincere a tutti i costi.

Stefano IncerpiMassimo Mancini