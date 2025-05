Lampo Meridien: stagione deludente, nuovo allenatore Marco Benesperi

Il Lampo Meridien ha chiuso la stagione, classificandoci all’undicesimo posto, in una zona lontana dal vertice della classifica. Un risultato sportivo deludente rispetto alle aspettative che si erano create all’inizio dell’annata, dove si poneva come obiettivo minimo quello di raggiungere l’accesso ai playoff. Nella parte finale del campionato il Lampo Meridien ha rischiato persino di essere risucchiato nella zona playut. Alla fine, si è salvata senza passare dai playout.

La società è già al lavoro per la prossima stagione e guarda con attenzione al ruolo di allenatore che non sarà Marco Bartolozzi, il tecnico degli Juniores Elite a cui vanno i ringraziamenti del sodalizio per il lavoro svolto quando è stato chiamato in sostituzione di Federico Magrini. Radiomercato indica come già fatto l’accordo per il nuovo timoniere del Lampo Meridien: si tratta di Marco Benesperi, allenatore che ha lavorato molto bene al Casalguidi con cui ha apertu un ciclo nelle ultime stagioni che ha portato notevoli soddisfazioni. Benesperi non è un volto sconosciuto in Valdinievole. Nella stagione 2021 /2022 infatti ha allenato la Larcianese, dove fu sostituito a dicembre da Maurizio Cerasa.

Di diverso valore è stata la salvezza conquistata nel campionato Juniores èlite, arrivata solo all’ultima giornata di campionato, con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il San Giuliano. Una permanenza nell’élite del calcio giovanile regonale che è motivo di vanto per la società di Lamporecchio. Qui i ringraziamenti vanno a Marco Bartolozzi, Giorgio Iannello e Stefano Bargellini. Dopo i ringraziamenti, anche per questo ambito la società sta già lavorando per la prossima stagione calcistica, dove sono previsti importanti cambiamenti. La guida tecnica della formazione Juniores dovrebbe essere Mirko Giorgetti, che nelle ultime stagioni ha allenato il Fucecchio, riscuotendo apprezzamenti ed elogi.

m. m.