Lampo sprecona punita nel finale dal Settimello

Inaspettata e amara sconfitta casalinga del Lampo Meridien che viene superato per una rete a zero dal Settimello, formazione che occupava il terzultimo posto in classifica. È stata una gara da due volti ben distinti. Un primo tempo dominato dai padroni di casa, durante hanno collezionato ben quattro clamorose occasioni da rete. Grande è stato il portiere del Settimello, specie in due occasioni: prima su Dingozi, poi su Pirone. Anche Maiorana ha avuto una ghiotta occasione per portare in vantaggio la propria squadra, ma da pochi metri dalla linea di porta non ha incredibilmente realizzato. Finito il primo tempo era evidente che il pareggio fosse un risultato ingiusto e tutti si aspettavano che nella ripresa il Lampo Meridien la sbloccasse. E invece è successo il contrario. I padroni di casa hanno avuto un vistoso calo fisico, mentre gli ospiti hanno raddoppiato le forze e la corsa e con il passare dei minuti emergevano problemi per la squadra di casa. Primo campanello d’allarme con un rigore per gli ospiti (mano in area). Straordinario l’intervento del portiere Tirabasso che para. Ma è tutto inutile, perché pochi minuti più tardi il Settimello passa meritamente in vantaggio, con una rete segnata da Thiam, al termine di un’azione veloce, sviluppatasi sella fascia sinistra.

Massimo Mancini