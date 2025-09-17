L’analisi. Con Menghi ai box manca in campo un vero centravanti

Sul campo dell’Orvietana, la Robur ha vinto e convinto. I bianconeri, dopo un primo tempo equilibrato, hanno dato sfoggio di una prova di autorità, riuscendo, in una manciata di minuti, a indirizzare la partita dalla loro parte. Una prova di qualità, scandita dalla qualità dei singoli, giovani che hanno voglia e gamba. Due reti sono bastate per centrare il primo successo stagionale, ma di occasioni, i ragazzi di Bellazzini, ne hanno avute anche di più. Se nella squadra bianconera una pecca si può trovare, allora, è la mancanza di un vero centravanti. Una mancanza al momento figlia dell’infortunio muscolare al polpaccio rimediato da Menghi, un problema che terrà l’attaccante lontano dal campo ancora per qualche settimana. L’assenza del bianconero, in queste prime due patite, l’ha tamponata Noccioli che a Orvieto ha tra l’altro trovato il suo primo centro stagionale. Niente da dire al giocatore che bene si sta adattando al ruolo, ma che dietro la punta, quella che sarebbe la sua posizione, potrebbe essere ancora più utile alla causa. Per Giannetti solo qualche scampolo di partita: per caratteristiche Bellazzini non lo vede poi molto, ma il suo contributo è sempre pronto a darlo.