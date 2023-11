L’analisi del campo. Serve una scossa

Provando a parlare di campo. Prima del primo gol dell’Arezzo si era vista anche una discreta Fermana. Con i lanci lunghi aveva messo in difficoltà i toscani senza concedergli grandi occasioni. Ma il gol di Guccione ha sgonfiato tutto. La squadra perde le misure e lascia campo libero. La grande notizia è che nel secondo c’è stata una reazione della Fermana, a differenza di quanto successo nelle scorse partite. Molto nervosa, ma quantomeno efficiente. La Fermana non segnava due gol in una partita dal derby pareggiato contro la Vis Pesaro. Il punto è che dopo entrambe le reti la difesa non ha dato segni di vita. Due gol a un minuto e mezzo dai due pareggi è sintomo di una concentrazione troppo altalenante se non quasi inesistente. E se vogliamo avere una visione più larga, anche di una mancanza d’identità e di direzione, non solo della squadra ma di tutta la Fermana Football Club. Le dimissioni per fare un piacere alla piazza e i ritorni non bastano più e non sono mai bastati. Fi.Ro.