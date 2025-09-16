L’analisi del centrocampista Ferro. "Concentrati e padroni della partita»

Una vittoria, molteplici significati. Premettendo che, prendendo a prestito un vecchio detto, una rondine non fa mai Primavera, il largo successo sul campo della Sammaurese ha dato segnali confortanti ed importanti sia sotto l’aspetto tecnico ma anche relativamente a quel carattere invocato a più riprese da mister Savini dopo i pesanti rovesci dell’avvio di stagione. In Romagna sono piaciute soprattutto la compattezza e la solidità della squadra che ha offerto una prova corale di spessore, mostrando applicazione ed attenzione. "Abbiamo approcciato subito bene la gara – ci dice il centrocampista 22enne Lorenzo Ferro – riuscendo a sbloccarla dopo pochi minuti. Il merito principale è stato quello di aver sempre mantenuto alta la concentrazione e non a caso, dopo aver subito la loro rete, siamo riusciti a trovare il gol del 3-1. Nella ripresa credo che abbiamo gestito il tutto con maturità, dando una bella risposta dopo la sconfitta all’esordio".

Ferro, Savini vi chiedeva attenzione ed in particolare il non abbattersi dopo eventuali episodi negativi. "Credo che abbiamo seguito alla lettera le sue indicazioni, tra l’altro non dando mai la possibilità di reagire agli avversari che in fondo hanno avuto davvero pochissime occasioni".

Come mai la scelta di venire alla Recanatese visto che lei ha sempre militato tra i professionisti indossando le maglie di Lucchese, Pro Sesto e Potenza? "Sono arrivato in prestito ed ho scelto questa piazza perché cercavo un ambiente ideale per poter lavorare. Non ci ho pensato molto ed ho colto questa opportunità".

Lei è il classico centrocampista centrale ed è questo il suo ruolo più congeniale. "Assolutamente sì: ho avuto delle esperienze anche come mezz’ala ma la mia posizione ideale è quella da centromediano, in un reparto a due o a tre."

Lei è originario di Gaeta e dopo i primi calci nel Tor Tre Teste ha fatto la classica trafila nel settore giovanile della Lazio. Da una decina di giorni è a Recanati: cosa si attende da questa esperienza? "Intanto le prime impressioni sono state positive. Mi attendo di migliorare, individualmente e di squadra giorno per giorno. La preoccupazione quindi è esclusivamente quella di continuare a lavorare e sempre con maggiore impegno. Quali possono essere gli obiettivi? Onestamente è difficile dirlo visto che non conosco per nulla questo campionato. Penso però che abbiamo delle ottime potenzialità e lo abbiamo dimostrato domenica e quindi molto, se non tutto, dipende da noi".