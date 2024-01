L’analisi del match a Montecchio. Tolentino, Possanzini: "Create tante occasioni, l’arbitro ci ha negato un rigore»

Il Tolentino, pareggiando a Montecchio, ha allungato la striscia positiva. Otto risultati utili consecutivi: sei vittorie e due pareggi. L’allenatore Matteo Possanzini mastica però amaro. Ed è la prima volta, da quando siede sulla panchina cremisi, che parla dell’arbitraggio: "Tutti – ha detto – possono sbagliare, io per primo, e quindi non mi piace rimarcare un errore, ma stavolta è stato troppo evidente e non può non essere preso in considerazione. C’era un rigore palese in nostro favore all’inizio della gara e, se avessimo segnato, la partita sarebbe stata diversa perché il Montecchio, che ha pensato a difendersi, si sarebbe aperto di più e noi avremmo trovato maggiori spazi di manovra. In ogni caso, al di là di questo episodio, credo che il match sia stato nel nostro pieno controllo, abbiamo concesso un paio di ripartenze e Orsini ha fatto una sola parata. Noi, di occasioni per segnare, ne abbiamo avute diverse: prima con Nasic, poi con Cardinali e Santoro, senza dimenticare la traversa di Borrelli. Ciò dimostra che abbiamo sempre giocato per costruirci l’opportunità di andare in gol contro un avversario piuttosto forte. Sono molto soddisfatto della prova dei miei". Dunque, dopo aver rivisto le immagini televisive della sfida, Possanzini ha sottolineato come il mancato penalty abbia potuto condizionare l’andamento dell’incontro. La squadra ha confermato la solidità difensiva: 6 gol subiti, 3 dei quali nel derby con la Sangiustese. Pertanto, soltanto tre nelle restanti sfide. Un aspetto che la dice lunga sulla ritrovata compattezza dei cremisi.

m. g.