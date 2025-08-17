L’analisi del tecnico Giandomenico. "La Sangiustese ha qualità, dobbiamo credere più su di noi»
"È una Sangiustese in crescita giorno dopo giorno". Luigi Giandomenico, allenatore dei rossoblù, tira le somme sul lavoro iniziato il 21 luglio. "La squadra – spiega – sta lavorando bene e ora siamo a buon punto". Si guarda al 31 agosto quando i rossoblù affronteranno in trasferta la Civitanovese nell’esordio in Coppa Italia. "Puntiamo anche a questa manifestazione – dice – ma sappiamo che ci attende una gara complicata contro una squadra blasonata, dalla grande tradizione, si giocherà su un campo difficile per chiunque e non credo alle voci negative sui rossoblù perché conosco quanta qualità mette nel lavoro l’allenatore Mercanti e poi la Civitanovese ha una rosa con quasi 40 giocatori: sarà una battaglia". Ma è chiaro che la Sangiustese deve crescere e migliorare. "Dobbiamo credere di più su quanto facciamo e renderci conto di avere tanta qualità, devo essere bravo a inculcare nei giocatori la giusta mentalità, non è presunzione ma bisogna essere consapevoli che siamo forti".
