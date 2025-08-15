L’analisi dell’allenatore Ciattaglia. "Il Matelica è sulla buona strada»

Quattro giorni di riposo per il Matelica dopo l’amichevole con il Moie Vallesina. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì. Mercoledì nuovo test interno con la Biagio Nazaro. L’allenatore Lorenzo Ciattaglia analizza il suo Matelica. "Mi è piaciuto. Il lavoro ha appesantito le gambe dei giocatori, la squadra è ancora stanca per il carico programmato. Ma è normale". Sul piano tecnico, quali indicazioni? "I ragazzi hanno fatto vedere già degli aspetti su cui stiamo insistendo in allenamento. In difesa siamo andati bene, a centrocampo abbiamo giocato palla a terra, siamo sulla strada giusta, anche se qualcuno ha bisogno di tempo per entrare in forma". E in attacco? Allegretti resta? "Si è presentato con una doppietta, ma al di là di questo avevamo già deciso di prenderlo: sarà un giocatore del Matelica". Invece D’Errico? "Era fuori a scopo precauzionale. Lo avremo disponibile la prossima settimana". Qual è l’obiettivo del Matelica? "Mantenere la categoria. Credo che possiamo fare un buon campionato. Certo, il gruppo – a parte tre o quattro giocatori – è nuovo e la squadra è tutta da costruire. Tuttavia, lavorando sodo, possiamo toglierci delle soddisfazioni". Si comincia a fine mese con il derby esterno di Coppa contro il Fabriano Cerreto... "Saremo ancora in rodaggio, ma sarà utile per capire a che punto siamo del percorso di crescita". Poi il campionato con trasferta a Urbania. "Un esordio molto difficile contro una delle formazioni più ambiziose che ci farà vedere subito cosa ci aspetta in Eccellenza. Avrei preferito un debutto più soft, ma va bene così...".

Mauro Grespini