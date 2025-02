L’analisi di Fabio Caserta allenatore del Catanzaro prossimo avversario delle Aquile. Iemmello l’ex di turno. "Un lusso per la serie B»

Il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta ha analizzato i suoi primi mesi in giallorosso, parlando ai microfoni della trasmissione ’11 in campo’ in onda sull’emittente calabrese LaC Tv. "All’inizio è stato difficile sia per me che per i ragazzi, visto che dovevano capire cosa chiedevo – ha detto il tecnico dei prossimi avversari dello Spezia – Mi fa piacere lavorare per questa società e per il presidente, che mi ha fatto lavorare serenamente anche quando c’era del malumore".

Caserta ha poi parlato del buon momento della squadra reduce della vittoria sul Cittadella. "Dobbiamo concentrarci nel fare più punti possibili fino alla fine, poi vedremo di cosa siamo stati capaci. L’obiettivo iniziale era consolidare la categoria, ma sappiamo che bastano due risultati negativi per cambiare tutto. La classifica? Ora conta poco, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo".

Fra i giallorossi in evidenza alcuni giocatori interessanti come il difensore Bonini: "E’ in crescita, un difensore forte fisicamente e che sta facendo anche tanti gol: potenzialmente da categoria superiore. Su Brighenti posso dire che da quando, sono nel calcio, ho visto pochi giocatori con la sua professionalità, anche Scognamillo ha dimostrato di essere un grande atleta e uomo".

L’ultima battuta è su Iemmello, ex di turno al ’Picco’. "I numeri parlano per lui, in B è un lusso e per le qualità che ha poteva fare un altro tipo di carriera, tutta in A".