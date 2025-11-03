L’analisi di Menichini. "Felice della prestazione, meno del risultato»

Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento - e il Pontedera ha giocato con il lutto al braccio - per la scomparsa, in settimana, del piccolo Christian Picarella, 13 anni, e dello storico magazziniere Gastone Regoli, ai quali gli ultras della gradinata nord Diego Savelli hanno dedicato due striscioni: "Gli angeli non muoiono mai, Christian sempre con noi" e "Ciao Gastone cuore granata. Alla fine del match invece è stato come sempre il turno di Leonardo Menichini: "Ci teniamo il punto, anche se dopo essere stati due volte in vantaggio rimane l’amaro in bocca. Però per 65’ si è fatta una buona gara contro un ottimo Perugia, ma con un po’ di attenzione in più potevamo vincere. Sono comunque contento per aver dato continuità alla vittoria sulla Juventus, per cui ora lavoriamo a testa bassa cercando di fare meglio la prossima (in casa del Guidonia, ndr). Ma questo visto oggi deve essere lo spirito di sempre". Poi il tecnico granata si lancia in un elogio al direttore di gara per la decisione presa nel finale di non assegnare il rigore al Perugia, dato invece in diretta: "Devo dire che è stato molto bravo, perché di solito quando dopo le immagini televisive un arbitro si accorge che ha preso una decisione sbagliata è difficile che cambi idea. Invece lui l’ha fatto, e per questo se fossi il capo degli arbitri lo premierei. In C d’altronde è stato introdotto il FVS per eliminare gli errori e uno che ha coraggio come ha avuto lui di cambiare, merita una medaglia. Mi complimento con lui, ha fatto una grande prestazione". "Anche la nostra prova – conclude Menichini - è stata molto importante. La squadra ha tenuto botta, ha reagito e anche dopo l’1-1 ha cercato di vincere. Sui due gol del Perugia qualcosa non ha funzionato, ci siamo fatti sorprendere, ma anche in Serie A si vedono tanti gol su palla inattiva… Sono soddisfatto della prestazione, meno del risultato".

Stefano Lemmi