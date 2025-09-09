Acquista il giornale
L’analisi di Passarini sulla vittoria esterna. "Il Tolentino nel primo tempo ha concesso qualcosa. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia e si è visto in campo»

di MARCO NATALINI
9 settembre 2025
"Siamo stati bravi nella ripresa a cambiare marcia e creare diverse azioni pericolose che ci hanno permesso poi di sbloccare e vincere la partita". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo la vittoria a Chiesanuova. "Mi complimento con i ragazzi – dice – per la prova, non era affatto facile giocare su un campo così difficile, contro un avversario molto forte nelle transizioni e pericoloso a campo aperto. Nel primo tempo dovevamo trovare ancora le distanze giuste e abbiamo concesso qualcosa di troppo. Nella ripresa sono salite l’intensità e l’attenzione e la differenza si è vista". Decisiva la rete di Tortelli, mattatore del Chiesanuova per la terza volta consecutiva, ma prova corale da sottolineare, compresi i subentrati che hanno dato una mano a mantenere e gestire il vantaggio nel finale. "Posso contare – rileva Passarini – su un parco giocatori ottimo, sono ragazzi in gamba, che si applicano e si aiutano, anche chi subentra ci aiuta molto e i complimenti vanno fatti a loro". Per il Tolentino è tempo di proiettarsi verso la prossima partita contro l’Urbania, stavolta al "Della Vittoria". "Abbiamo centrato una vittoria ma è solo l’inizio di un percorso. In casa – aggiunge Passarini – vogliamo partire con il piede giusto e migliorare la falsa partenza che la scorsa stagione ci ha penalizzato".

Marco Natalini

© Riproduzione riservata

