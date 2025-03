L’analisi di Silva. "La Civitanovese sta crescendo»

La strada giusta è quella che sembra aver imboccato la Civitanovese. I rossoblù sul campo dell’Isernia hanno centrato un successo fondamentale tanto per la classifica quanto per il morale e l’autostima. I rossoblù di Senigagliesi si sono imposti 3-0 sulla formazione locale grazie alla rete di Capece e alla doppietta di Brunet. Ecco quindi il quinto risultato utile, oltre che la terza partita consecutiva senza subire reti. Infatti la solidità difensiva è il maggior punto di forza di questa Civitanovese, perlomeno nella sua versione più recente. Contro i biancocelesti di Farrocco, il portiere rossoblù Petrucci è stato impegnato soltanto al minuto 82 quando il punteggio era sullo 0-3. Nel precedente turno contro la Vigor Senigallia, solo un pericolo su calcio piazzato, per giunta nella ripresa. Ma la domenica di Isernia ha raccontato anche di una via del gol ritrovata. In precedenza, 3 reti erano state siglate soltanto in un’occasione. Per quanto riguarda la classifica, non vi è un sostanziale passo in avanti verso la zona salvezza diretta perché il Sora, ultima posizione prima dei playout, è stato capace di vincere a Chieti. Però Visciano e soci hanno raggiunto Termoli e Roma City, lasciando indietro di 7 punti Fermana e la stessa Isernia, all’ultima posizione. Infine, è stato tenuto a bada il Notaresco che domenica scorsa, in casa del Roma City, ha ottenuto la quinta vittoria con la gestione di Massimo Silva. La Civitanovese è l’unica squadra ad aver battuto lo stesso Noteresco di Silva lo scorso 26 gennaio. "Come vedo questa Civitanovese? Molto in crescita – spiega proprio Silva -. Per quanto mi riguarda, diciamo che avrei preferito incontrarla dopo, anche se stanno lavorando bene. Capece, che domenica ha segnato, l’ho allenato ad Ascoli ed è un giocatore importante. Noi abbiamo fatto 5 vittorie ultimamente, ma sembra che non bastino mai proprio perché squadre come Civitanovese e Sora mantengono il passo". Domenica il campionato osserverà un turno di riposo, si ripartirà il 30 marzo. La Civitanovese riceverà il Teramo, mentre il Notaresco sarà ospite dell’Avezzano. "Il sorpasso? Con calma, ogni partita ha la sua storia. Ora voglio godermi il riposo. Credo che questa sosta sia importante per tutti, specialmente per noi perché abbiamo speso tante energie". L’altra squadra ad aver fermato il Notaresco di Silva è la Recanatese, che in Abruzzo ha conquistato il pareggio. "Quella giallorossa - conclude - è una formazione che può contare su nomi di valore come Bellusci, che ho avuto il piacere di allenare, ma anche Raparo e Ferrante che comunque conosco bene".

Francesco Rossetti