L’analisi. Giandomenico:: "Soddisfatto dalle prove della mia Sangiustese»

"Abbiamo disputato un buon test contro una squadra molto forte come l’Atletico Ascoli e ho avuto importanti conferme". Luigi Giandomenico (foto) commenta il test che la sua Sangiustese ha effettuato con un avversario di categoria superiore che ha vinto 3-0. "Il risultato – spiega – di questi tempi non ha valore, abbiamo preso due gol su rigore e su uno c’era un fallo". E domenica la Maceratese farà visita all’Atletico Ascoli in Coppa Italia. "I biancorossi avranno di fronte una formazione organizzata, fisica, che gioca bene e ha tante soluzioni". Si è chiusa la fase di test perché domenica la Sangiustese giocherà a Civitanova nel primo turno di Coppa Italia contro una formazione che si sta completando. "Non sappiamo a fondo la forza dell’avversario, di certo troveremo una squadra che farà di tutto per vincere e noi dovremo farci trovare pronti ribattendo colpo su colpo". Il tecnico analizza i test. "I giocatori hanno mostrato voglia di lavorare e di sacrificarsi, mi stanno seguendo. Dobbiamo crescere in fase di possesso e non possesso palla, dobbiamo essere convinti dei propri mezzi perché la Sangiustese è forte".