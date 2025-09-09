L’analisi. "In attacco giocatori troppo statici»

"La Maceratese non mi è dispiaciuta, magari non tutto è andato per il verso giusto anche perché in avanti i giocatori hanno fatto poco movimento senza palla e quindi la squadra non ha trovato gli spazi giusti". È l’impressione ricavata dal diesse Ivan Menghi, lo scorso anno al Chiesanuova e in passato portiere di Recanatese, Sansepolcro, Gubbio, Bellaria e tante altre. "Neglia e Marras – aggiunge – li ho visti statici". Magari è mancato un punto di riferimento avanzato, qualcuno che attaccasse la porta. "La Maceratese ha schierato cinque giocatori con caratteristiche offensive, ma in fin dei conti è stato creato poco perché non si sono mossi a sufficienza, così la linea difensiva della Vigor è rimasta bloccata perché gli avversari erano troppo statici. La mancanza di movimento non ha liberato gli spazi dove sviluppare il gioco, magari anche il giro palla è stato un po’ lento". È la prima giornata. "Serve tempo ad allenatore e squadra, c’è anche da capire la nuova categoria, rendersi conto di quanto sia fisica la D e la Vigor sotto quel punto di vista è più che attrezzata. Senigallia è esperta, conosce bene la D, ha in panchina una vecchia volpe come Magi. Dico che i biancorossi debbano seguire le indicazioni di Possanzini e lavorare perché possano togliersi delle soddisfazioni". C’è anche un altro aspetto che ha colpito Menghi. "La Curva Just, da applausi. Ha tifato in modo composto dal primo all’ultimo minuto". Magari alla Maceratese potrebbe servire un attaccante, un punto di riferimento che sappia salire la squadra. "Per me non è tutto da buttare. C’è da mettere in conto che la Maceratese ha affrontato un avversario che sa il fatto suo, ora è il momento di lavorare. Sono poi convinto che la società interverrà se dovesse accorgersi che manca qualcosa. La Maceratese ha gente capace, uno staff che lo scorso anno ha cambiato 20 elementi costruendo una formazione vincente. Ma adesso occorre stare sereni e lasciare Possanzini a lavorare".