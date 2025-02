L’analisi. Passarini: "C’è da essere orgogliosi per il percorso del Tolentino»

Il Tolentino si proietta al prossimo impegno di campionato contro il Monturano Campiglione. Per l’undici di Passarini la gara di domenica è una partita da non fallire per mantenere ben salda la posizione in zona playoff. "La squadra – dice il tecnico cremisi – sta acquistando consapevolezza di partita in partita, siamo nella fase finale del campionato e bisogna mantenere altissima la concentrazione. La gara di andata per noi ha rappresentato un punto di svolta nella stagione, a un girone di distanza – prosegue – ci troviamo in una posizione molto più favorevole e questo deve renderci orgogliosi del campionato che stiamo facendo". I cremisi puntano a svuotare presto l’infermeria, che nelle ultime settimane ha visto purtroppo diversi calciatori fermarsi per guai fisici. "L’obiettivo – continua – a breve termine è quello di recuperare al più presto tutti i calciatori, non è un periodo particolarmente felice sotto questo punto di vista, ma anche nel derby di domenica la squadra ha risposto sul campo con una prestazione assoluta". Uno dei calciatori più in forma del momento in casa Tolentino, è senza ombra di dubbio Capezzani, autore di due reti nelle ultime tre uscite e leader tecnico dei cremisi. "Per noi è un giocatore di una importanza capitale, Capezzani - commenta entusiasta Passarini – ha delle qualità tecniche che fanno fare il salto di qualità alla squadra e di giornata in giornata sta trovando la condizione giusta per incidere sempre di più".

Marco Natalini