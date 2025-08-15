L’analisi. "Segnali positivi dalla Recanatese»

La Recanatese "consacra" il Ferragosto e, dopo l’allenamento congiunto con l’Ancona, l’allenatore Savini ha disposto lo sciogliete le righe, almeno sino a domani. Ci sta dopo giorni intensissimi contraddistinti da carichi di lavoro alternati ad amichevoli e, seppur consapevoli delle difficoltà ad esprimere giudizi in questi casi, qualche considerazione non può non essere fatta. Intanto l’impronta dello staff tecnico si evidenzia, giorno dopo giorno, in maniera sempre più marcata. Una squadra predisposta al gioco, alla manovra, al pressing (come si usava dire una volta) ed all’intensità. Potrebbe profilarsi un collettivo divertente a vedersi, mettendo in contro la dispendiosità di un atteggiamento del genere. Nulla ci toglie dalla testa però, ed anzi la convinzione si rafforza di partita in partita che l’organico necessita di almeno tre innesti e di quelli importanti, per dare qualità e profondità alla rosa. "Contro i dorici – ha detto Mirko Savini – è stata partita vera. Ci avviciniamo alla Coppa a questi test servono anche per calarsi nella mentalità della stagione che ci aspetta. Mi sono divertito anche se non piace a nessuno perdere, però, soprattutto nel primo tempo, ho visto buone cose". Provate sempre a giocare sino all’ultimo secondo: "Nella ripresa in verità abbiamo perso un po’ le misure, ci sono stati diversi cambi e si è fatta sentire anche la stanchezza, però sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi. Il bilancio di queste tre settimane è positivo". Lovotti è uscito anzitempo, sembrando un po’ acciaccato: "Dovrebbe essere solo contusione". Nel frattempo il match con il Tolentino è stato annullato anche per recuperare energie e dunque si tornerà in campo mercoledì per il Memorial Maceratesi, tradizionale triangolare che vedrà impegnati i giallorossi, il Chiesanuova ed il Csi Recanati. Un pit stop ferragostano prezioso per la truppa ma, probabilmente, non staccherà lo smartphone il dt proprio per i motivi appena detti. Cosa serve nel dettaglio? Un centrocampista di peso ed esperienza (forse l’urgenza più avvertibile), sicuramente un difensore e si spera che Marafini possa sciogliere a breve le riserve (dovrebbe essere questione di giorni) ed un attaccante esterno con gli occhi che sono stati messi almeno su un paio di profili. Il minimo sindacale per puntare ad una stagione gratificante e senza patemi.