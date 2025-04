Lanciotto Campi-Fortis Juventus: pareggio e permanenza in Eccellenza

LANCIOTTO CAMPI1FORTIS JUVENTUS1dopo i supplementari

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Castiello, Gonfiantini, Fedi, Bigazzi, Bambi, Moretti (88’ Galli), Amerighi (75’ Verdi), Cecchi (93’ Princiotta), Afelba (107’ Rossi), Bigozzi (84’ Tanini). All: Secci.

FORTIS JUVENTUS: Aglietti, Zoppi, Paterno, Donatini (97’ Pieri), Calzolai (107’ Gurioli), Salvadori, Morozzi (70’ Raimondi), Serotti, Di Gaudio, Masini, Iaquinandi (59’ Gjana) All: Morandi.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Marcatori: 30’ Amerighi, 74’ Masini

CAMPI BISENZIO – Un pareggio dopo i tempi supplementari che significa la permanenza in Eccellenza del Lanciotto e la retrocessione della Fortis Juventus, in virtù del migliore piazzamento in campionato. Per 70 minuti i locali sono stati superiori segnando il gol su punizione dal limite di Amerighi non trattenuta dal portiere. Il finale ha visto gli ospiti in crescendo con il gol di Masini al 74’ su leggerezza difensiva. Nei due tempi supplementari squadre piuttosto stanche con emozioni negli ultimi 7 minuti con un’occasione per parte sprecata e gli ospiti a reclamare un calcio di rigore proprio in chiusura.

Antonio Mannori