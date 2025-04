Lanciotto Campi pronto per la sfida decisiva contro Fortis Juventus

Sono ore di vigilia per il Lanciotto Campi che domenica affronterà la Fortis Juventus per la sfida play out del girone B di Eccellenza che per entrambe vale la permanenza in categoria. Ieri, al termine degli allenamenti, il presidente del Lanciotto Campi, Maurizio Novelli (nella foto), si è intrattenuto a colloquio con la squadra e con il tecnico Riccardo Secci. Il massimo dirigente del sodalizio campigiano ha voluto dare un importante segnale di vicinanza alla propria squadra che domenica dovrà affrontare un sfida di fuoco con i rivali della Fortis Juventus.

"E’ una partita che vale una stagione – precisa Novelli – Partiamo con un piccolo vantaggio che in gare secche si assottiglia moltissimo, specie contro una squadra forte, supportata da una grande tifoseria che conosco bene avendo giocato due anni a Borgo San Lorenzo. Sono molto fiducioso perchè negli ultimi allenamenti ho visto i miei ragazzi fisicamente a posto e determinati a voler raggiungere il risultato prefissato ad inizio stagione. Ho spiegato loro che non bisogna basarsi all’esiguo vantaggio che ci offre la classifica rispetto ai nostri avversari. Occorrerà dimenticarla e restare concentrati fino al termine di questa partita della vita".

Anche il tecnico Riccardo Secci è sulla stessa lunghezza d’onda del presidente: "ci alleneremo ancora con tanta determinazione – parole di Secci – per presentarsi alla sfida che vale la salvezza. Sarebbe un peccato rovinare tutto un campionato in 120 minuti dopo tutto quello di buono che abbiamo costruito nell’arco della stagione. Contro una buona Fortis, quadrata in tutti i reparti, dovremo essere quel Lanciotto che più volte in casa ha dominato gli avversari. Confido anche nei nostri tifosi che non faranno mancare quel sostegno alla squadra specie per questa ultima chiamata. Quel treno salvezza passa proprio da Campi Bisenzio".

Giovanni Puleri