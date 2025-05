Lanciotto, il futuro è ora. Bigazzi il più corteggiato

Forte della salvezza conquistata ai playout contro la Fortis, il Lanciotto Campi non perde tempo per gettare le basi per la prossima impegnativa stagione. Il presidente Maurizio Novelli ha blindato subito lo staff tecnico, rinnovando piena fiducia all’allenatore Riccardo Secci. Il numero uno campigiano ha inoltre assicurato un lavoro sinergico con l’area tecnica per affrontare al meglio il prossimo campionato che si preannuncia tecnicamente difficile per l’arrivo di squadre di spessore come Sangiovannese e Figline.

"Gran parte della rosa – puntualizza Novelli – sarà riconfermata. Siamo al lavoro per l’innesto di due difensori e di un centrocampista, in quanto difficilmente il nostro giovane Matteo Bigazzi (2006) resterà con noi. Su questo interessante giocatore ci sono alcune squadre professionistiche e di serie D".

Inserimenti che vanno in una duplice direzione "Cercheremo di abbinare qualità e quantità nelle zone più importanti – spiega allenatore Secci – consapevoli che con gli inserimenti di squadre di valore provenienti dalla serie D renderà una stagione ancora più impegnativa. Ripartiremo con la solita determinazione espressa negli ultimi due campionati di Eccellenza per arrivare a garantire la salvezza. Anche quest’anno abbiamo affrontato la parte finale della stagione con ottimi risultati, smentendo le previsioni di molti addetti ai lavori".

Giovanni Puleri